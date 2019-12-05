В Свердловской области запущена 29 вертолетная площадка для санавиации

Вертолетная площадка при Сысертской центральной районной больнице запущена в эксплуатацию. Она стала 29 вертолетной площадкой в Свердловской области.

«Теперь экстренная специализированная медицинская помощь для жителей Сысертского городского округа стала доступнее. Продолжительность полета до областных медицинских учреждений не будет превышать 20 минут, что важно с учетом городских пробок»,— говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Вертолеты базируются на трассовых пунктах федеральных автодорог. За последние четыре года были спроектированы и построены посадочные площадки при девяти учреждениях здравоохранения Свердловской области. Для круглосуточной работы площадки оборудуются системами ночной навигации.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году на развитие санитарной авиации из федерального бюджета выделено 112,7 млн руб., из областного бюджета – 27,6 млн руб. В 2019 году санитарной авиацией было эвакуировано более 600 пациентов.