Финляндию и Карелию свяжет водный маршрут

Водное пассажирское сообщение планируется запустить между Финляндией и Карелией. Маршрут может пройти через озера Сайма, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро. Об этом заявила руководитель проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алена Цимбалова, сообщает ТАСС.

В настоящее время ведется поиск инвесторов для запуска маршрута. Интерес к проекту есть.

Предполагается, что маршрут между Савонлинной, Лаппеенрантой, Выборгом и Сортавалой будет занимать около пяти дней. Пассажиров будут перевозить на судах, вместимостью до 200 человек.