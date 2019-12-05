На подъезде к аэропорту «Платов» установят новые дорожные камеры

На подъездной дороге к аэропорту «Платов» (9 км и 16 км) в декабре заработают два комплекса фотовидеофиксации «АвтоУраган», сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Они будут фиксировать проезд грузового транспорта в зоны, где его движение ограничено.Камеры не только регистрируют моментальную скорость, но и отслеживают превышение средней скорости движения, фиксируя транспортное средство в начале и конце контролируемого участка.

«Главная задача работы комплексов фотовидеофиксации не наказание, а предупреждение совершения новых правонарушений, Эффективная профилактика поможет свести социальный риск на дорогах до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году»,— передает управление слова директора центра безопасности дорожного движения Татьяны Русановой.

Сейчас на дорогах региона работает 358 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. С 2017 года их количество увеличилось в 2,2 раза.Они фиксируют превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, нарушение правил стоянки и остановки.

Дарья Голякова