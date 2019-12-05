Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков отмечает 85-летний юбилей

Почетному гражданина Свердловской области, заслуженному мастеру спорта Николаю Дуракову сегодня исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Евгений Куйвашев, поблагодарив за огромный вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом.

«Вами восхищались как партнеры по команде, так и соперники на льду. Горжусь тем, что на протяжении длинной карьеры – вы ни разу не поменяли "спортивную прописку", играли только за команды Свердловской области. А выступая на более крупных соревнованиях, на всю страну и мир прославили уральскую школу хоккея»,– говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

Николай Дураков родился 5 декабря 1934 года в Донецкой области. Детство провел в Нижнем Тагиле. С 1950 по 1953 год выступал за «Металлург» (Нижний Тагил). С 1954 года начал играть за СКА (Свердловск). С 1956 года по 1975 год провел 50 игр за сборную СССР, забил 48 мячей. Девятикратный чемпион СССР, семикратный чемпион мира. В 1973 году ему присвоено звание почетного гражданина Свердловска. В чемпионатах СССР забил 588 мячей (третья позиция в списке бомбардиров). В 2000 году признан лучшим хоккеистом XX века.

Русский хоккей (хоккей с мячом, бенди) был одним из популярнейших командных видов спорта в Свердловске во второй половине XX века. Клуб СКА (Свердловск) одиннадцать раз становился чемпионом СССР, а его игроки неоднократно чемпионами мира.

Николай Яблонский