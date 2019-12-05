Архитекторы и дизайнеры обсудили с мэрией Перми капремонт фасадов домов на Компросе

В администрации Перми состоялось совещание, участники которого обсудили вопросы капитального ремонта фасадов домов на Комсомольском проспекте. Как сообщил "Ъ-Прикамье" один из его участников — архитектор-реставратор Геннадий Воженников, встреча прошла по инициативе городских властей. Стороны обсудили планируемое остекление балконов и материалы для их отделки.

В рамках подготовки Перми к 300-летию городские власти решили отреставрировать фасады 19 домов на Компросе. Балконы домов остеклят в едином стиле с помощью алюминиевого профиля, профиля ПВХ и композитного материала «Алюкобонд». По информации краевого фонда капремонта, который является держателем средств на работы, эти решения согласованы с Инспекцией по охране объектов культурного наследия. Архитектурные решения властей вызвали вопросы профессионального сообщества. Некоторые архитекторы считают, что дома необходимо сохранить в исконном виде – с открытыми балконами.

По словам Геннадия Воженникова, представители администрации отметили на мероприятии, что на Комсомольском проспекте, 10, в качестве примера уже отремонтирован дворовый фасад — балкон остеклен и отделан профнастилом. Однако фасады, выходящие на проспект, будут отделывать по-другому — композитом.

По мнению дизайнеров, балконы домов, входящих в состав охраняемого достопримечательного места «Комсомольский проспект», нельзя остеклять, их нужно оставить открытыми в первоначальном виде. «Хорошо, что город в принципе поднял эту проблему,— считает господин Воженников.— Я считаю, что композитный материал „Алюкобонд“ может находиться за фигурной решеткой балкона, чтобы последняя была видна. Это позволит спрятать кондиционерные блоки на балконах там, где это возможно. Так мы сможем очистить фасады домов доступным способом».

Архитектор-реставратор добавил, что документация, по которой работает фонд капремонта, и документация, представленная на встрече главным архитектором города Дмитрием Лапшиным, кардинально различаются. «Паспорта отделки, утвержденные администрацией, прошли официальное согласование и историко-культурную федеральную экспертизу. В документах, представленных Дмитрием Лапшиным, почти не было остекленных фасадов и других грубых архитектурных решений. Везде было все очень тактично и лояльно»,— рассказал господин Воженников.

Участники совещания не приняли конкретных решений по изменению материалов отделки домов, обсуждение капремонта фасадов с профессиональным сообществом продолжится на следующих встречах.