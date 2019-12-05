Спецпроект «Путь к успешному бизнесу»

Утро Эльмира Мардамшина начинается с привычных хлопот. Глава фермерского хозяйства – должность ответственная. Все надо успеть, за всем присмотреть.

«Полторы тысячи гектаров – большое хозяйство. Круглый год требует к себе внимания. Я с девяносто шестого года этим занимаюсь. Своими руками поднимал…» – рассказывает Эльмир Мардамшин.

Сегодня Эльмир Хайдарович – крупный предприниматель: у него свое крестьянско-фермерское хозяйство, большой штат работников, коммунально-бытовые объекты и современная сельскохозяйственная техника.

«Мы выращиваем зерновые, овощи, – поясняет глава фермерского хозяйства. – С 2013 года начали заниматься животноводством. Вначале было 25 голов крупного рогатого скота, сейчас – 500. Создали роботизированную, умную ферму. В дальнейшем планы увеличить площадь земли для выращивания зерновых культур и кормов, а также увеличить поголовье крупного рогатого скота».

«Начинали непросто, – вспоминает фермер. – Много учился, ездил по другим фермам, набирался опыта. Государство помогало. Сейчас проще. Возник вопрос – обратился в центр поддержки «Мой бизнес». Когда все в одном месте – удобно. Есть потребность взять льготный кредит? Позвонил специалисту, быстро решили вопрос».

Эльмир Хайдарович уже много лет пользуется сервисами центра «Мой бизнес» и с успехом внедряет наработки в своем деле.

«Консультации, семинары в Центре я стараюсь не пропускать, – говорит Эльмир Хайдарович. – Для меня главное – не сидеть на месте, а развиваться. За мной же люди, их поддерживать нужно, вдохновлять. Это важно».

Эльмир Хайдарович трудностей не боится, намечает цели и планомерно идет вперед, увлекая за собой коллектив.