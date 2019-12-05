На территории завода в Верхней Пышме произошел пожар

В Верхней Пышме (пригород Екатеринбурга) вечером в среду произошел пожар на территории АО «Уралэлектромедь» (предприятие УГМК). «Горело модульное сооружение, принадлежащее подрядной организации и размещенное на временно арендуемой территории», — говорится в сообщении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:55 местного времени, в 21:19 пожар был локализован на площади 420 м. кв., в 21:40 огонь ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работали 58 человек личного состава, 20 единиц техники.