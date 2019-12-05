Связь в полном смысле

Власти Татарстана потребовали от операторов связи ликвидировать все «белые зоны» на карте покрытия республики мобильной связью. Таковых в регионе 45. В их число входят десятки населенных пунктов и многокилометровые участки автотрасс и железной дороги. Операторы выражают готовность вкладывать в сеть, но просят «расчистить дорогу для инвестиций»: избавить их от завышенных ставок аренды земли под вышками, от излишних требований архитекторов к конструкциям в исторических зонах, а также от радиофобии среди населения. Вчера министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин пообещал решить все эти проблемы, кроме, пожалуй, последней.



Вчера Министерство цифрового развития Татарстана на заседании коллегии сообщило, что направило письма в головные офисы операторов мобильной связи с просьбой включить в их планы развития сети ряд участков в Татарстане, где не обеспечено покрытие. В частности, «Вымпелкому» («Билайн») указано на отсутствие у его абонентов связи на 12 км трассы М7 и на 7 км участка железной дороги Казань—Юдино, МТС — на 1,6 км трассы Казань—Ульяновск, «Мегафону» — на 6 км железной дороги Казань—Юдино, «Т2 Мобайл» («Теле2») — 10 км М7, ТМТ (входит в группу компаний «Таттелеком», бренд «Летай») — 7,5 км трассы Казань—Оренбург и 1,6 км трассы Казань—Ульяновск. «Связь должна быть в полном смысле связью в любой точке Татарстана»,— резюмировал министр Айрат Хайруллин.

Всего, по данным министерства, в республике 45 зон с полным отсутствуем мобильной связи при том, что уровень ее покрытия в регионе достигает 99,8%. В частности, мобильной связи нет в 22 населенных пунктах, в которых проживают в общей сложности более 1 тыс. человек. Сигнал отсутствует на 8 км трассы М7 (2% от ее общей протяженности), на 6 км трассы Казань—Оренбург (1,5%) , на 1 км трассы Казань—Ульяновск (0,5%), а также на полпути от Юдино до Казани по железной дороге. Местами пропадает сигнал и в самой Казани. Например, связь теряется на проспекте Универсиады. Кроме того, на 16%, до 390, увеличилось число жалоб на отсутствие или низкую скорость мобильного интернета.

При этом к октябрю текущего года количество активных абонентов мобильной связи в Татарстане превысило 7,4 млн (рост к 9 месяцам 2018 года 3,1%), а пользователей мобильного интернета — 3,86 млн (рост на 11,2%). За этот срок операторы мобильной связи увеличили количество базовых станций на 20,8% — до 20,5 тыс. единиц и на 34,3%, до 8,79 тыс. — базовых станций LTE.

Руководитель казанского филиала «Вымпелкома» Ильгиз Гибадуллин, выступая на заседании коллегии, заверил, что компания заинтересована развивать сеть в Татарстане, которая сейчас покрывает 83% территории республики и имеет 1,5 млн абонентов. Регион является инвестиционно-привлекательным для компании, вложения только в мобильную сеть в Татарстане за последние два года составили 1,3 млрд руб. Он, в частности, отметил, что у абонентов «Билайна» в Татарстане «выше проникновение» 4G-девайсов и «Айфонов», чем среднем по России, 57% абонентов в республике использует мобильный интернет, тогда как в среднем по России только 50%. «Существенно выше уровень проникновения LTE-сети, и уровень скачивания трафика выше, чем в среднем по России»,— добавил он.

Господин Гибадуллин отметил, что компания приняла решение в 2020–2021 годах в Татарстане сосредоточиться на строительств LTE-сети, в том числе и в малых населенных пунктах — с населением от 750 человек, хотя инвестиции там «не такие быстро окупаемые, как в городах-миллионниках». В три раза увеличится количество базовых станций, пообещал он.

При этом Ильгиз Гибадуллин попросил «расчистить дорогу для новых инвестиций в Татарстане», указав, в частности, на трудности с закрытием «белых пятен» в новостройках.

Проблемы, как выяснилось, составляют усиливающая у населения радиофобия, а также завышенные ставки аренды земли, предлагаемой под размещение базовых станций. «Облучает нас и мешает жить,— пояснил министр суть поступающих от жителей жалоб на строительство станций.— В троллейбусе ездить вреднее, чем когда базовая станция стоит». Айрат Хайруллин считает, что вопрос заключается только в «информированности» населения.

Министр не сказал, как власти намерены решать проблемы радиофобии, но сообщил, что вопрос ценообразования аренды правительство Татарстана планирует снять в ближайшее время. «Готов проект постановления, чтобы стоимость размещения базовой станции на объекте государственной или муниципальной собственности был един для всей республики»,— сказал он. По данным министерства, в настоящее время стоимость аренды земли при размещении базовой станции в Татарстане достигает 38 тыс. руб. в месяц при среднерыночной стоимости порядка 15 тыс. руб.

Также «болевой проблемой» был назван «долгоиграющий режим» выдачи разрешительной документации на установку опор сотовой связи. Срок принятия решения порой достигает 10 месяцев. Основное время занимает согласование с управлениями архитектуры при установке конструкций в исторических частях населенных пунктов, в том числе на территории Казанского кремля, находящегося под защитой Юнеско.

«Архитекторы — люди творческие, и наши опоры вызывают у них отторжение»,— определил ситуацию Михаил Гусев, глава татарстанской компании «МИГ», которая строит мачты под базовые станции. Он предложил «оцифровать» услугу выдачи разрешений.

Министр пообещал операторам «упростить» процедуру, чтобы устранить «субъективизм». «Разработан дизайн опор, которые не будут нарушать архитектурный облик Казани и будут рентабельны для операторов сотовой связи»,— сказал он. Айрат Хайруллин считает, что это решение позволит «найти золотую середину»: «Опора за несколько миллионов рублей, с одной стороны, очень красива, но с другой — экономически невыгодна».

«Многие болевые проблемы будут решены»,— пообещал операторам связи в итоге министр.

При этом он затруднился ответить на вопрос журналистов, каких инвестиций будет стоить покрытие всех «белых зон» мобильной связи в республике: «Надо изучить. Но не требует колоссальных затрат в масштабе республики, однозначно». «Операторы имеют лицензию, и лицензионные требования должны выполнять»,— заключил он.

Ольга Кудрина