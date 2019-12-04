Ресторанные излишки отправят на второй круг

В Москве появился сервис, который помогает ресторанам продать излишки продуктов. Если у заведения остались блюда, у которых скоро истекает срок годности, их можно продать через приложение со скидкой в 50%. Они появятся в каталоге, к которому будет доступ у всех пользователей. Сервис получил название Lastbox.

Как это будет работать? И заинтересует ли рестораторов? Создатель приложения, генеральный директор компании Lastbox Владимир Прушковский рассказал “Ъ FM” о деталях проекта: «На самом деле все очень просто: когда пользователь скачал приложение, он может видеть каталог тех товаров, блюд, которые рестораны и наши партнеры выставляют на продажу. Есть время, до которого необходимо прийти в ресторан, оплатить заказ, после чего вы приходите в заведение и получаете его. Мы думаем насчет доставки, но на текущий момент нам кажется, что за нее не очень уместно будет просить деньги, потому что она будет “съедать” всю экономию. За небольшой период работы нам удалось собрать более 100 различных заявок, каких-то партнеров мы уже подключили к сервису, они размещают предложения. Рестораны интересуются, но пока настороженно, поскольку мы только запустились, они хотят посмотреть, каким образом все это будет работать».

Александр Раппопорт, ресторатор: «С точки зрения общего тренда, мне кажется, идея очень хорошая. Сейчас, когда весь мир задумывается о разумном потреблении, активизировать возможность изначальной реализации продуктов, которые остаются, мне кажется, очень интересно. Если правильно выстроить бизнес, то у этого проекта есть большой потенциал». Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо и Рыба»:«Безусловно, это будет интересно бизнесу до первой проверки Роспотребнадзора и до приостановки деятельности участвующих в этом ресторанов до 90 дней. У нас в России очень жесткие санитарные нормы, так что эти продукты лучше утилизировать. Подобная реализация товаров в принципе не предусмотрена. Это возможно в других странах, но не в России». Анастасия Татулова, управляющий партнер сети семейных кафе «Андерсон»: «Это актуально только с той едой, которую ты купил. Например, мы производим “кондитерку” каждый день — везем ее с фабрики в кафе. Предположить, что мы можем ошибиться на 150 штук в плане продаж — это что-то фатальное. Это только плохо управляемое заведение может так работать. Это низко рентабельный бизнес и в нем такие ошибки не прощаются».

Создатели приложения в качестве платы будут забирать у ресторанов процент от чека, но какой именно, держится в секрете. “Ъ FM” спросил московских рестораторов, было бы им интересно подключиться к такому сервису. Общая сумма вложений в создание нового приложения составила 3 млн руб.

Иван Якунин