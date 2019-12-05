Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» подали апелляцию

Владелец медиафасада на ТЦ «Айсберг» - татарское ООО «Цифровая наружная реклама» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Пермского края. В картотеке суда она была зарегистрирована 4 декабря к производству пока не принята.

Напомним, еще 23 октября арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск ООО «Наружная цифровая реклама» к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми об отмене предписания мэрии о демонтаже медиафасада на ТЦ «Айсберг» и отказал истцу в удовлетворении требований. Суд отменил также обеспечительные меры, запрещающие демонтаж в рамках процесса.

Дело касается медиафасада, установленного на ТЦ «Айсберг» компанией из Татарстана. После вступления в действие новой схемы наружной рекламы Перми, запретившей устанавливать рекламу в центре Перми, медиафасад оказался единственной такой конструкцией. Все потому, что его владельцам удалось получить разрешение незадолго до вступления в силу новых правил.

Ранее мэрия выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг», 16, а спустя некоторое время аннулировала это разрешение, аргументировав свои действия тем, что рекламная конструкция не соответствует понятию «медиафасада», то есть не пропускает свет и не повторяет контуры фасада. Предпринимателям было также выдано предписание о демонтаже конструкции. При этом владельцы медиафасада ходатайствовали о принятии обеспечительных мер в виде запрета департаменту проводить работы по принудительному демонтажу, так как медиафасад является дорогостоящим и сложным оборудованием. Тогда суд поддержал ходатайство.