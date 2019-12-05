Пермский коммунальщик признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края 29 ноября признал банкротом Юрия Крутых, бывшего владельца группы управляющих компаний «Лидер» и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.

Инициатором банкротства коммунальщика выставило ООО «Пермская сетевая компания» (единая сбытовая компания в Перми, входит в ГК «Т Плюс»). Сумма требований к господину Крутых – свыше 63 млн руб.

Напомним, господин Крутых сейчас отбывает наказание в колонии – в 2017 году он был признан виновным в совершении хищения более 60 млн рублей, предназначавшихся для перечисления ресурсоснабжающей компании - ПСК. Согласно материалам дела, он отбывает наказание в ФКУ ИК-38 (Березники).