Инвестиции затянуло в турбину

Австрийская компания Voith Hydro начала замену гидротурбины гидроагрегата № 7 на Саратовской ГЭС, принадлежащей РусГидро. Как сообщили на саратовский гидроэлектростанции, работы проводятся в рамках программы комплексной модернизации электростанций. Объем инвестиций в РусГидро назвать не смогли, эксперты оценивают вложения компании от 3 млрд руб. Новые турбины позволят увеличить выработку электроэнергии на 10%. Аналитики положительно оценивают экономический эффект модернизации Саратовской ГЭС, однако полагают, что он будет нивелирован тем, что замена турбин производится на всех электростанциях.

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась замена гидротурбины гидроагрегата № 7. Как сообщили в компании, это будет 15й обновленный гидроагрегат из 24 установленных на станции. Работы по его замене, согласно плану, продлятся до 2021 года. Новая турбина позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт. Сейчас ведутся работы еще на трех гидроагрегатах Саратовской ГЭС. В пресс-службе РусГидро отметили, что работы на гидроагрегате № 1 планируется закончить в ближайшее время, на гидроагрегатах № 3 и 5 — в 2020 году.

• Филиал ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС» — гидроэлектростанция на Волге в городе Балаково Саратовской области. Станция запущена в 1967 году. Входит в Волжско-Камский каскад ГЭС, являясь седьмой ступенью каскада ГЭС на Волге. На Саратовской ГЭС установлены 24 гидроагрегата трех размеров, которые являются крупнейшими по размерам в своем классе в России. Собственником Саратовской ГЭС является ПАО «РусГидро». По данным «СПАРК-Интерфакс», на предприятии работает около 250 человек.

В компании пояснили, что контракт с австрийской Voith Hydro предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. С 2013 года в результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 55 МВт (с 1360 до 1415 МВт). В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность Саратовской гидроэлектростанции возрастет до 1505 МВт.

По программе комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов «РусГидро» запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС, входящих в структуру компании. За шесть лет уже заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых электростанций возросла на 410,5 МВт.

В саратовском филиале «РусГидро» в течение дня не смогли ответить на запрос „Ъ“ об объеме инвестиций, вложенных в модернизацию гидротурбины. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин оценивает проект в 3 млрд руб., исходя из того, что в этом году РусГидро направило на ремонт и модернизацию ГЭС 23,6 млрд руб.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что оборудование компании Voith Hydro конструктивно отличается от нынешнего и реализация всего проекта по модернизации станции и замене оборудования положительно скажется на ее работе. «Будет продлен срок ее службы, увеличена мощность. Снизится нагрузка станции на окружающую среду, увеличится безопасность, сократятся потери. Все это позволит станции достичь лучших операционных результатов, а значит и компания может улучшить свои показатели»,— отметил господин Баранов.

Александр Осин из «Фридом финанс» говорит, что в результате замены оборудования на более эффективное мощность Саратовской ГЭС, по данным отраслевых источников, вырастет на 6,4%. «Однако эффект для позиций Саратовской ГЭС в отрасли по объемам производства выглядит нивелированным тем фактом, что РусГидро реализует программу модернизации гидрогенерирующих объектов комплексно, и в ее рамках планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка электростанций»,— пояснил господин Осин.

Сергей Петунин