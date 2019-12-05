Коммерческие парковки перенесли на лето

В Самаре утвержден перечень мест размещения платных парковок. Однако конкретные даты ввода не называются — ориентировочно середина 2020 года. Ранее мэрия планировала ввести платные парковки в третьем квартале текущего года и даже подготовила проект поправок, который подразумевал введение санкций за неоплату стоянки. Прогнозируется, что после того, как проект заработает, городской бюджет будет получать порядка 50 млн руб. ежегодно. Эксперты отмечают, что прогноз такой выручки разумен, однако сомневаются в возможности проследить за тем, на что будут тратиться эти деньги.

Члены самарской городской комиссии единогласно утвердили перечень площадок для будущих платных парковок на заседании в МКУ «Центр организации дорожного движения» («ЦОДД»). Об этом сообщает администрация Самары.

В мэрии уточняют, что в основном схема охватывает историческую часть города — Самарский, Ленинский и Октябрьский внутригородские районы. Также платные парковки разместятся на некоторых улицах в Железнодорожном внутригородском районе.

Прежний перечень стоянок городская администрация утвердила в 2014 году. Его было решено скорректировать в связи с изменением улично-дорожной сети Самары. Новый список включает 6867 мест для парковок.

За счет введения платных стоянок администрация планирует «снизить нагрузку на дорожную сеть и повысить привлекательность общественного транспорта»: «При этом автомобилисты смогут заранее планировать места стоянки личного транспорта. А жители, оставляющие авто в своих дворах, не будут испытывать трудности при выезде…».

Руководитель департамента транспорта администрации Сергей Маркин на заседании отметил большую нагрузку на улично-дорожную сеть: «В городе, особенно в исторической части, большое количество автотранспорта. Необходимость снижения нагрузки становится крайне актуальной еще и потому, что скоро запустится движение по мостовому переходу „Фрунзенский“ — предполагается увеличение трафика, который будет проходить именно по центру. В то же время количество парковочных мест здесь ограничено, а востребованность в них стоит остро».

Перечень парковочных площадок выставят на концессию. Концессионер должен оборудовать и содержать эти стоянки, следить за их использованием, создать необходимые электронные программы, а также колл-центр и другую инфраструктуру. Концессионер будет отчислять в городской бюджет средства, которые будут определены соглашением. Средства, которые поступят в результате реализации проекта, направят в развитие общественного транспорта. В администрации прогнозируют, что ежегодно городской бюджет будет получать порядка 50 млн руб. от реализации проекта.

Сергей Маркин отметил, что цены на стоянки составят от 30 руб. и выше: «Все будет зависеть от загруженности улично-дорожной сети, от адреса места размещения. Проработаем и возможность резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Также, возможно, будут абонементы с учетом пролонгированного использования парковки в течение суток».

В администрации пока не называют конкретную дату ввода платных парковок — ориентировочно — середина следующего года. Список площадок мэрия не опубликовала, поскольку «адреса в работе и возможна их корректировка»: «Если комиссия примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня. Ожидается, что пиком активности в процессе создания платных парковок в Самаре станет лето 2020 года, когда будут приняты необходимые законодательные ­изменения».

Ввести платные стоянки городская администрация ранее планировала в третьем квартале текущего года. Постановление администрации, которым утвержден порядок создания и использования платных парковок был принят еще в 2014 году. В 2016 году тогда еще глава города Олег Фурсов сообщал, что в начале 2017 года в Самаре могут появиться первые платные паркинги. На тот момент администрация разрабатывала проект концессионного соглашения по созданию парковочных мест.

Затем в феврале главой города Еленой Лапушкиной был внесен проект поправок, который подразумевал введение санкций за неоплату стоянки, несмотря на то, что сами платные парковки не были введены. Тогда мэрия Самары утвердила адресный перечень — 3790 мест. За счет введения этого штрафа (1500 руб.) прогнозировалось поступление в бюджет 102,33 млн руб. ежегодно. Тогда от использования платных парковок прогнозировали отчисления в бюджет Самары порядка 82,9 млн руб. ежегодно с учетом работы в рабочие, выходные и праздничные дни, а также при условии заполняемости парковочного пространства на 30% и внесения платы не менее чем 50% пользователями.

Генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер отмечает, что в среднем каждое парковочное место в Самаре должно будет приносить около 7280 руб. в год, или около 20 руб. в день: «С учетом того, что средний тариф будет около 20–30 руб., думаю, прогноз выручки примерно в 50 млн руб. в год является разумным».

При этом эксперт сомневается в возможности проследить за тем, на что потом тратятся эти деньги, поскольку это не получается даже в Москве: «Деньги, тем более безналичные, не маркируются, не видно сферу деятельности, из которой они поступили. Контрольно-счетная палата Москвы в 2015 году проверяла схему распределения средств, поступающих от оплаты парковок, но по итогам заявила, что схема выглядит простой, но отследить, сколько денег поступает и как они расходуются — сложно».

«Хочется надеяться, что расходы на обустройство городской системы общественного транспорта действительно вырастут, а население сможет через пелену недовольства увидеть выгоду в том, что, например, появилась возможность запарковать автомобиль там, где раньше все бесплатные места были заняты, что появилась возможность планировать время поездки и не кружить в поисках свободного места. Таким образом, хотя бы частично будет решена проблема загруженности исторической части города. Пробки там возникают, в том числе, из-за того, что водители вынуждены долго кружить в поисках места. Важно предусмотреть возможность парковаться возле объектов социальной инфраструктуры, также уравновесить желание городских властей взимать штрафы за неправильную парковку и за эвакуацию, которые превратились из средства борьбы с нарушением правил в средство устрашения и наказания»,— говорит Евгений Вальтер.

Ани Айвазян