«Многие цифры мы видим впервые»

Власти Свердловской области предупредили уральского полпреда Николая Цуканова о рисках невыполнения ряда показателей нацпроектов. На совещании, которое провел полпред, чиновники указали на проблемы с реализацией нацпроектов «Демография», «Экология» и «Цифровая среда». Как правило, проблемы связаны с финансированием или задержкой их согласования на федеральном уровне.



Совещание по реализации нацпроектов в Свердловской области Николай Цуканов начал с планов работы на 2020 год. «В следующем году формат будет пересмотрен. Окружные совещания с выездом в регионы будут проходить по каждому национальному проекту отдельно. Мы уделим внимание лучшим практикам и анализу негативного опыта»,— предупредил полпред, отметив, что совещание в Свердловской области станет последним в текущем году.

Затем господин Цуканов дал слово «федеральным коллегам», которые комментировали отчеты уральских чиновников в режиме видео-конференц-связи. Заместитель директора департамента проектной деятельности правительства РФ Александр Мальков посоветовал региональным властям не совершать в 2020 году ошибок, которые были допущены в 2019 году. «Регионам нужно вести подготовительную работу. Пока нет финансирования, это делать крайне сложно»,— вступился за регионы полпред.

По каждому из 12 нацпроектов с докладом выступил член правительства Свердловской области, курирующий этот вопрос. Как выяснилось, достичь необходимых показателей, заложенных в ряде нацпроектов, будет проблематично. Например, заместитель губернатора Павел Креков предупредил, что есть риск невыполнения нацпроекта «Демография» — в части достижения показателей рождаемости. По его словам, это связано с естественным снижением прироста населения. В связи с этим он обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой уменьшить показатели. Еще один проблемный нацпроект — «Цифровая среда». Господин Креков объяснил, что риски связаны с отсутствием федеральной информационной сервисной платформы. Могут возникнуть проблемы и с реализацией нацпроекта «Экология» из-за отсутствия проектно-сметной документации по госконтрактам. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов попросил перенести сроки реализации проектов на 2022 год.

Сотрудники аппарата полпреда президента в УрФО, выступавшие в роли содокладчиков, резко и эмоционально критиковали провалы области по достижению показателей нацпроектов. «Свердловская область входит в ТОП-10 регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. 47% всех больных приходится на область»,— заявила советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Лариса Кузьмина. По ее словам, в 2019 году лечение получили только 36 из 66 тыс. ВИЧ-инфицированных, в 2020 году показатель должен составить не менее 54 тыс. «Это хорошо, что мы много ВИЧ выявляем»,— не согласился с ней губернатор Евгений Куйвашев.

«В регионе введено 58,3% от годового плана по вводу жилья. План по вводу многоквартирных домов практически провален. Он не выполнен и наполовину — всего 45,7%»,— отметила главный советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Галина Табатчикова, комментируя нацпроект «Жилье и городская среда». Она указала на основные проблемы в регионе: низкая обеспеченность земельными участками, ветшание коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также дефицит социальных объектов. «Прежде чем заявлять, что сроки по вводу жилья провалены, нужно знать, когда объекты сдаются»,— подчеркнул господин Куйвашев.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин не согласился с критикой полпредства. «Мы видим реальное увеличение объемов ввода площадей в Свердловской области на 12,7% к прошлому году. В стране единицы регионов, которые без бюджетных корректировок смогли выйти на показатели, утвержденные нацпроектом»,— подчеркнул господин Стасишин. Взяв слово, Николай Цуканов попросил о финансовой поддержке со стороны федерации: «Возможности у региона мощные, однако, обеспеченность жителей области не выше средней по стране. Если регион вносит ощутимый вклад в бюджет, то рассчитывает на федеральную поддержку для решения задач, которые перед ним ставят».

Во время обсуждения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Елена Симоненко возмутилась качеством свердловских дорог. «Только 50% региональных дорог соответствуют нормам. 87,5% жителей области негативно оценивают дороги в регионе»,— заявила она, отдельно отметив плохие дороги Дегтярска.

Господин Цуканов сделал замечание сотрудникам полпредства: «Я понимаю, что вы живете в Свердловской области и вам виднее, какие проблемы можно и нужно решать. Но когда готовите свои материалы, нужно сверять параметры и оценки с федеральными кураторами федеральных министерств. Чтобы в следующем году оценка была одинаковая». Во второй части обсуждения советники департаментов услышали полпреда и были менее эмоциональны и резки в высказываниях.

После четырех часов отчетов и обсуждений губернатор Евгений Куйвашев пообещал внимательно изучить стенограмму совещания, чтобы проанализировать «яркую критику, которая была высказана сотрудниками аппарата полпреда». «Многие цифры мы видим впервые. Естественно, что они не отражаются в показателях эффективности, показателях, за которые мы отвечаем перед правительством РФ»,— подчеркнул он.

Николай Цуканов предположил, что разработчики нацпроектов отталкиваются «от тех средств, которые есть, а не от проблем, которые реально существуют». По его словам, все замечания свердловских чиновников будут направлены в правительство РФ.

Анастасия Реутова