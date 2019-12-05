Коворкинги охватили Екатеринбург

Екатеринбург стал лидером по количеству коворкингов на Урале — на территории города работают 20 точек, говорится в исследовании компании Regus. По данным ее аналитиков, в городе дефицит гибких офисов — их доля на рынке составляет всего 22%. Участники рынка считают, что в Екатеринбурге потребность в обычных коворкингах удовлетворена, так как на рынке не так много компаний с «сотрудниками-одиночками».



По данным исследования Regus на ноябрь, в пяти городах Уральского федерального округа работают 45 коворкингов (помещение, в котором каждое рабочее место сдается внаем на короткий срок), больше всего в Екатеринбурге — 20 (третье место по количеству коворкингов в России после Москвы и Санкт-Петербурга). «В Челябинске находится 10 коворкингов, в Тюмени — шесть, в Сургуте — пять»,— рассказали аналитики. Один коворкинг в Магнитогорске.

В среднем режим уральских коворкингов составляет 12 часов — они открываются в 9:00 и закрываются в 21–22 часа. Только две точки имеют круглосуточный режим, один коворкинг работает до 5 утра, отмечается в исследовании. В среднем, в коворкингах по 32 рабочих места. Стоимость места составляет от 5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. в месяц. «В большей части коворкингов такие места можно арендовать только по дням, а не по месяцам»,— отмечают аналитики Regus. Цена на закрепленное рабочее место может достигать 20 тыс. руб.

Несмотря на обеспеченность Екатеринбурга коворкингами, эксперты фиксируют дефицит меблированных гибких офисов (помещение сдается одной компании, но управляется оператором). Их доля на рынке составляет всего 22% (в Москве — 90%). Эксперты полагают, что спрос на них будет расти. «При росте доходов многие захотят сменить open space на отдельный офис. При этом люди не захотят переезжать в обычный офис, так как привыкли к преимуществам коворкинга — в них за фиксированную плату они получают готовые рабочие места, аренду на гибкий срок, услуги ресепшен, клининг и IT-поддержку»,— сообщила управляющий директор компании Regus в России Ирина Баева.

Участники рынка подтверждают дефицит коворкингов в Екатеринбурге. «У нас есть три площадки в центре Екатеринбурга общей площадью 5 тыс. кв.м, на территории которых действует около 70 офисов. Их загруженность в год составляет 90–95%, мы чувствуем, что спрос не удовлетворяем, поэтому ищем возможности для открытия новых точек»,— сообщил основатель коворкинга «Соль» Андрей Фролов.

По словам господина Фролова, минимальный срок аренды офисных пространств составляет 11 месяцев. Зачастую компании меняют классические коворкинги с двумя-тремя рабочими местами на офисные пространства с 10 местами из-за роста количества сотрудников. При этом господин Фролов полагает, что потребность в обычных коворкингах в городе удовлетворена, так как на рынке не так много компаний с «сотрудниками-одиночками».

Повышенный спрос на офисы для команд из 2–5 человек фиксируют и в федеральной сети коворкингов Names. «В регионах наблюдается тенденция более низкой средней доходности, чем в Москве или Санкт-Петербурге — она составляет всего 1 тыс. руб. на кв.м в месяц»,— сообщил CEO федеральной сети коворкингов Names Антон Утехин.

Господин Утехин прогнозирует рост конкуренции на региональном рынке из-за появления сетевых игроков. По его мнению, это приведет к повышению качества услуг на всем рынке офисной недвижимости. «Работающие коворкинги будут расширяться. Перспективными точками окажутся те, которые будут создавать дополнительные возможности для бизнеса — площадки для пресс-конференций, проведение мероприятий и другие инструменты. Это позволит резидентам сфокусироваться на развитии своего дела»,— полагает господин Утехин.

Дарья Соколова, Татьяна Дрогаева