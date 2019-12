Fauchon L’Hotel: в стиле гурманского бренда

Первый парижский отель под брендом Fauchon соединил две составляющие знаменитого французского l’art de vivre — искусства жить: гастрономию и гостеприимство

Пятизвездочному отелю Fauchon всего год, а знаменитому бутику деликатесов под этой маркой — уже больше 130 лет. Сам бренд стал национальным достоянием Франции и поднялся на один пьедестал с Chanel, Christian Dior, Citroene, Louis Roederer... Конечно, концепция нового парижского отеля связана с гастрономией — тем не менее, он имеет свой особенный стиль, в чем-то новаторский, и без сомнения, остроумный. Но положила начало всему любовь французов к хорошей еде.

В 1880 году на площади Мадлен в Париже появился молодой бакалейщик Огюст Фошон (Fauchon) — он торговал прямо на улице со своей тележки, нагруженной свежими овощами, зеленью и фруктами. Уличная торговля шла бойко, жители не только этой части Парижа его знали и привечали. И в 1886 году Фошон уже смог открыть магазинчик, сделав ставку на деликатесы и редкие продукты. Четыре года спустя Огюст Фошон открывает свои винные погреба — они быстро стали известными, благодаря тщательно продуманному ассортименту (к 1908 году в них насчитывалось 800 тыс. бутылок). В 1898-м начинает работать чайный салон, который и сегодня знаменит многочисленными сортами чая. Считается, что именно его хозяин познакомил французов с английским обычаем five-o-clock. Огюст Фошон умер глубоким стариком в 1945 году, а в 1952 году его дети продали компанию.

Потом у компании были разные владельцы, она приобрела мировую известность, благодаря собственному производству продуктов высочайшего качества и работе с авторитетными поставщиками. Компания переживала разные времена, взлеты и падения, расширяла свой бизнес, меняла концепцию и налаживала партнерские отношения — у нее большая история. Сегодня Fauchon — это настоящая империя: бутики изысканных продуктов под этим брендом работают в 23 странах и представляют целую философию качества жизни. А главный бутик на площади Мадлен, признанный меккой изысканной французской гастрономии, до сих пор поражает изобилием продуктов и вин со всего мира, своими знаменитыми пирожными и шоколадом, а еще фирменной цветовой гаммой — сочетанием черного, мадженты, розового и белого.

На площадь Мадлен выходит и часть здания Fauchon L’Hotel. (В 2015 году компания приняла новую стратегию и намерена развивать Fauchon Hospitality — сеть бутик-отелей и сферу роскошного гостеприимства). Трудно вообразить, что скрывается за классическим фасадом эпохи барона Османа! Внутренней перестройкой здания и дизайном интерьеров занимался знаменитый французский архитектор Ришар Мартине — он также руководил работами по реновации и восстановлению Hotel de Paris в Монте-Карло, Hotel de Crillon и Shangri-La Hotel в Париже.

Лобби «гастрономического» отеля, и правда, удивляет: черная стена, гроздья светильников в виде параллелепипедов, графитово-розовый ковер, яркие панно. Кстати, весь декор в отеле — цветы из бордового стекла на стенах, скульптуры, графика, тонкая сетка с хрустальными каплями под потолком в гостиной, где подают завтрак,— работы французских, в основном парижских дизайнеров и художников. Интерьеры 54-х номеров, 17 из которых — сьюты, выглядят очень вкусно, в гамме гастрономического бренда: розовые и серые бархатные кресла напоминают о воздушных пирожных, сливочно-золотые светильники из муранского стекла — о белом шоколаде, шелковые полосатые ковры — о пралине, зеркально-золотистая отделка стен в ресторане — о сотах с медом. Но настоящее открытие — это розовый металлический шкаф Fauchon Gourmet Bar в каждом номере. Уникальная вещь — и по внешнему виду, и по содержимому. В нем расставлены бутылки и бутылочки розового шампанского, разные коробочки и баночки с печеньем, сырными «подушечками», миндальными пирожными, шоколадными трюфелями, террином, фуа-гра — все под брендом Fauchon. Шкаф — изобретение люксовой марки Roche Bobois, известного производителя дизайнерской мебели. Каждый день в номера доставляются комплименты от отеля — например, фирменные пирожные макарон под стеклянными колпаками. В общем, торжество еды и вкуса!

На первом этаже отеля расположен ресторан Grand Cafe с террасой и видом на площадь Мадлен. Концепция ресторана также связана с маркой Fauchon. Гостям предлагают четыре варианта завтраков, обеды, тематические ужины-дегустации, а также чайные паузы и Glam’Hours с выпечкой от шефа-кондитера ресторана. Барная стойка сложена из зеркальных розовых кубов, на стенах — золотая мозаика. Здесь много естественного света, и все декоративные элементы отражают его по-разному в зависимости от погоды и времени суток.

В футуристичную концепцию дизайна вписался и салон Carita Beauty Spa, где тоже много розового, но уже не шокирующего, а спокойного, и серо-белых сочетаний. Небольшой фитнес-центр по соседству с салоном доступен только для гостей отеля. Надо же где-то сжигать калории!

Сегодня Fauchon L’Hotel входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World. Второй отель под брендом Fauchon, по планам компании, откроется уже в следующем году в Японии.

Елена Федотова