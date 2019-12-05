Руководство разреза в Кузбассе предстанет перед судом за незаконную добычу угля

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела о незаконной угледобыче на разрезе Новокузнецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Расследование установило, что уголь добывался за границей горного отвода, определенной лицензией. Площадь нелегальной выработки превысила 19 га. По данным полиции, с марта 2016 по декабрь 2017 года на разрезе было незаконно добыто 239 тыс. т угля, вред, причиненный государству, составил более 629 млн руб. Кроме того, во время подготовительных работ были вырублены деревья на площади 3,66 га. Ущерб, причиненный лесному фонду департамента лесного комплекса Кузбасса, оценили в сумму свыше 1,9 млн руб. В качестве обвиняемых следователи привлекли учредителя, директора и главного маркшейдера разреза. Им предъявили обвинение в предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 171 УК РФ) и незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

Илья Николаев