Власти Томской области ищут еще одного «мусорного» оператора

Департамент природных ресурсов охраны окружающей среды Томской области объявил конкурс по выбору оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории четвертой зоны деятельности. По материалам тендера, подвести итоги конкурса планируется 24 декабря. Максимальная стоимость услуг оператора на 2020–2029 годы составляет 941,8 млн руб. В четвертую зону в Томской области включены Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы, а также город Кедровый. Как ранее сообщала региональная администрация, в 2018 году победителем конкурса по четвертой зоне стала компания САТП №1412. Согласно действующей на тот момент территориальной схеме обращения с отходами, в четвертую зону не входил Кедровый — он относился к третьей зоне, которую также обслуживало САТП. По данным портала Investinfra, к 3 декабря в Томской области завершилось общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами. Всего в 2018 году в регионе было по итогам конкурсных отборов определено восемь регоператоров для обслуживания 20 муниципальных образований области.

Оксана Павлова