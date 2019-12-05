Депутаты увлеклись тайным

Вчера сессия законодательного собрания Иркутской области, на которой должны были рассматриваться предложенные КПРФ поправки в регламент о поименном голосовании, неожиданно перешла в режим тайного голосования. В секретариат поступило сразу два требования от фракций КПРФ и «Единой России». Коммунисты потребовали провести голосование по вопросам сессии в поименном режиме, единороссы — в тайном. По регламенту в подобной ситуации приоритет отдается тайному голосованию. До поправок в регламент сессия дошла уже поздно вечером, хотя вопрос стоял в повестке утром. Поправки не приняли.

Вчера на сессии иркутского заксобрания должны были рассматриваться поправки в регламент о переходе на поименное голосование. Их разработала группа депутатов от КПРФ и внесла в парламент еще в мае. В понедельник профильный комитет не смог определиться, рекомендовать ли сессии их принять, так как голоса депутатов распределились поровну. При переходе на поименное голосование на экране в зале заседания будут транслироваться фамилии депутатов с указанием фракции и результатов голосования каждого депутата. Списки будут храниться в открытом доступе в системе «Электронный парламент». Заксобрание региона уже работало в режиме поименного голосования, но в начале 2018 года от него отказались. Сейчас поименное голосование по определенным вопросам может затребовать треть депутатского корпуса. Тему возвращения к такому порядку голосования по всем вопросам коммунисты поднимают давно, выражая недоверие работе программно-аппаратного комплекса, который подсчитывает голоса депутатов. Единороссы выступают против поименного голосования, заявляя, что это форма давления исполнительной власти на решение тех депутатов, которые находятся в административной зависимости от нее.

В начале сессии в секретариат поступило два требования. 16 депутатов от КПРФ потребовали установить поименное голосование по всем вопросам сессии. 15 депутатов от «Единой России» подписали заявление о тайном рассмотрении первых двух вопросов повестки. Первый замруководителя аппарата заксобрания Алексей Петров сказал, что в такой ситуации, согласно регламенту, приоритет отдается тайному голосованию. Выразив свою волю по первым двум вопросам в кабинках и вернувшись с перерыва, 15 единороссов направили в секретариат новое требование — о рассмотрении третьего вопроса в режиме тайного голосования. «Я предлагал фракции КПРФ отозвать требование о поименном голосовании, но меня не поддержали»,— сказал депутат-коммунист Павел Сумароков. В перерыве сессии вице-спикер заксобрания Александр Ведерников («Единая Россия») заявил журналистам, что желание коммунистов установить на сессии поименное голосование связано с результатами депутатской проверки по деятельности иркутского аэропорта, находящегося в областной собственности, которые будут подводиться на сессии. «То, что устроили депутаты от КПРФ, имеет единственную цель — проконтролировать голосование по итогам парламентского расследования по аэропорту и не допустить утверждения его итогов через давление на депутатов, зависимых от исполнительной власти»,— заявил господин Ведерников.

Собеседник „Ъ“, близкий к фракции КПРФ, сказал, что коммунисты потребовали провести сессию в режиме поименного голосования, чтобы показать парламенту, что если поправки в регламент приняты не будут, то такие требования они будут вносить в начале каждой сессии. Иркутский политолог Юрий Пронин не исключает, что ситуация могла возникнуть из-за вопроса по аэропорту. «Единороссы надеялись, что при тайном голосовании исполнительной власти сложно будет проконтролировать депутатов и за отчет проголосует больше депутатов, и он будет утвержден»,— сказал он. В результате постановление о результатах депутатской проверки было принято 25 голосами (при необходимых 23) без обсуждения. По мнению господина Пронина, основным на сессии был вопрос «Об областном бюджете на 2020 год», и он принят практически единогласно.

Поправки в регламент, до которых сессия дошла уже по окончании рабочего дня, хотя изначально вопрос в повестке значился в самом ее начале, приняты не были. «За» проголосовали 17 депутатов, 18 высказались против, а трое воздержались.

Екатерина Еременко