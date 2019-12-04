«Синтез Технолоджи» инвестирует более 600 млн рублей в производство алмазов в Псковской области

Петербургская компания ООО «Синтез Технолоджи» намерена открыть в особой экономической зоне «Моглино» (Псковская область) собственное производство монокристаллов углерода – синтетических алмазов и монокристаллических пластин. Планируемый объем инвестиций в проект может составить 607 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Екатерину Наговицыну.

Как пояснила топ-менеджер «Синтез Технолоджи» во время заседания экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино» в среду, 4 декабря, 456 млн руб. из этих средств компания направит на закупку оборудования, а часть средств — на подготовку площадки.

По словам госпожи Наговицыной, возглавляемое ею предприятие будет выпускать монокристаллические пластины и бриллианты в соотношении 70 на 30. На полную мощность производство планируется вывести в 2021 году.