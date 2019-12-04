Центральный пункт теплоснабжения в Приморском районе введут в строй до нового года

Два объекта теплоснабжения Приморского района Петербурга планируется сдать в эксплуатацию раньше установленных сроков. Один из них — центральный пункт теплоснабжения на проспекте Авиаконструкторов, д.14. Об этом в ходе инспекционной поездки на реконструируемый объект заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе работ на объекте установлено современное высокотехнологичное оборудование, включая новые насосы, позволяющие экономить электроэнергию. При этом новая система автоматизации должна позволить обойтись без постоянного присутствия обслуживающего персонала. После завершения реконструкции центральный тепловой пункт обеспечит отоплением и горячей водой 18 зданий, в том числе три детских учреждения и 11 жилых домов.

В настоящий момент готовность объекта составляет 95%. Предполагается, что Центральный пункт теплоснабжения будет введен в строй 27 декабря этого года.