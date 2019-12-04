Тюменская область и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020–2022 годы. «В числе важнейших направлений взаимодействия — модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава»,— отметили в СвЖД.

«Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне»,— отметил губернатор Александр Моор.

Он напомнил, что в 2018 году на направлении Тюмень-Тобольск начал курсировать обновленный подвижной состав. Комфортабельные вагоны брендированы в стиле национального туристического проекта «Императорский маршрут». Подвижной состав приобретен АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке правительства Тюменской области. Иван Колесников отметил, что перевозки пассажиров по маршруту Тюмень–Тобольск в 2019 году выросли на 20%, наполняемость вагонов составила 70%.

В 2020 планируется приобрести еще шесть вагонов. В результате с 2021 года на направлении Тюмень–Тобольск будут курсировать поезда увеличенной составности, полностью сформированные из вагонов с повышенными потребительскими характеристиками.

«Инвестиции РЖД в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 млрд руб. Завершена реализация одного из ключевых проектов — строительство вторых путей на направлении Тобольск–Сургут. В числе перспективных региональных направлений – строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка “Богандинский”»,– рассказал Иван Колесников.

С 9 декабря между Тюменью и Екатеринбургом в формате «дневного экспресса» начнет курсировать электропоезд «Ласточка». В следующем году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. Прорабатываются перспективы запуска «Ласточек» по межрегиональным (Тюмень–Омск) и внутриобластным (Тюмень–Вагай–Ишим) маршрутам.

Алексей Буров