Единые правила для нестационарной торговли вводятся в Нижегородской области

Проект единых правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО) опубликован правительством Нижегородской области.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий. Он подчеркнул, что единые для всех городов региона правила разработаны не на пустом месте. Учтен опыт аналогичного регулирования, имеющийся в областном центре. Бизнес-омбудсмен напомнил, что с 1 марта 2019 года полномочия по продлению договоров на размещение НТО в Нижнем Новгороде переданы главам городских районов. На основе обобщения опыта восьми месяцев работы составлено около сорока предложений по изменению нормативной базы.

Собеседник «ЪFM НН» с сожалением констатировал, что не все главы районов услышали призыв мэра, что kpi для них по развитию малого и среднего бизнеса НТО – это заключение договоров с нелегалами, сбор денежных средств по договорам и увеличение количества нестационарных торговых объектов. По его словам, до сих пор есть точки, которые продают нелегальный алкоголь с НТО, сотни объектов еще стоят без договоров, присутствует элемент, когда главы районов делят предпринимателей на «своих» и «не своих» и продолжают использовать двойственные подходы к выделению этих мест.

Поступали жалобы предпринимателей и главе региона Глебу Никитину, который в июне провел совещание по вопросам нестационарной торговли. В новых правилах указано, что решения по заявкам предпринимателей должны приниматься в течение месяца после подачи заявок. Малому и среднему бизнесу будет выделяться не менее 60% от общего числа мест под НТО, из них не менее 5% - под организацию мобильной торговли. Договоры планируется заключать на срок не менее трех лет. Если же возникает обоснованная необходимость изъять место под НТО, то предпринимателю гарантируется замена торговой точки на равноценную, причем соответствующее решение должно быть принято не позднее, чем за год до планируемого перемещения.

Павел Солодкий сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что на региональном уровне необходим более свежий обновленный закон, потому что если такая реформа в областном центре началась полтора года тому назад, то в раде районных центров все осталось на уровне 90-х годов, где не меняются ни формат, ни качество, ни внешний вид этих объектов. Да и предпринимателям, по его словам, не дают особо расширяться, создавая проблемы на местном уровне, а приход крупных сетей в ряде поселков просто убил мелкорозничную торговлю и НТО.

В настоящее время проект нового документа, регулирующего нестационарную торговлю, проходит оценку регулирующего воздействия.