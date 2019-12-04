Китай научит мир слежке

Технология распознавания лиц уже годами используется аэропортами, полицией и спецслужбами в десятках стран мира. Однако в большинстве из них эта сфера остается никак не регулируемой. Необходимость создания общепринятых международных правил в этой области очевидна. Усилия в этом направлении предпринимают Китай, ЕС и США, и пока в этой гонке уверенно лидирует КНР.

На прошлой неделе в распоряжении Financial Times оказались документы ООН, из которых следует, что такие крупные китайские компании, как ZTE и China Telecom, предложили Международному союзу электросвязи (ITU) ООН свои версии международных стандартов для систем распознавания лиц, видеомониторинга, а также наблюдения за городом и транспортом.

В состав ITU входит около 200 стран, и, как отмечает издание, многие из них перенимают стандарты, одобренные организацией, в свое законодательство. Это развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока и Азии — как раз те, которые сильно зависят в технологическом плане от китайских производителей. Так, например, южноафриканская компания Vumacam установила в Йоханнесбурге около 15 тыс. камер наблюдения с распознаванием лиц от китайского производителя Hikvision. Власти Уганды намерены устанавливать по всей стране камеры от Huawei, а правительство Сингапура хочет оснастить фонарные столбы камерами от китайского стартапа Yitu.

КНР — несомненный лидер в технологии распознавания лиц. По данным IHS Markit, в стране уже установлено 176 млн камер для контроля за общественными местами, а к 2022 году их количество должно вырасти до 2,76 млрд — по две камеры на каждого гражданина страны.

Примером тотальной слежки может служить история с уйгурами, которых китайское правительство отслеживает с помощью камер наблюдения и отправляет в «воспитательные лагеря». Другой пример — план властей внедрить по всей стране систему оценки граждан. Что касается производства этих систем, то услугами китайских производителей пользуются 67 стран мира, в том числе Россия, почти вся Азия и Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока, Австралия и, наконец, США. Следующим же шагом для Пекина в глобальном доминировании в этой сфере должно стать распространение своего видения того, какими должны быть стандарты видеонаблюдения с использованием технологии распознавания лиц.

«Часть китайских компаний действительно начали расти и отхватывать долю рынка на мировом уровне в этой области,— цитирует FT аналитика Carnegie Endowment for International Peace Стивена Фельдстайна.— Китайское правительство преднамеренно инвестирует в первую очередь в сектор, занимающийся искусственным интеллектом, и теперь мы видим плоды этого».

Стандарты, принимаемые в ITU, не распространяются на Европу и Северную Америку. В этих регионах есть собственные регуляторы, а интересы индустрии лоббируют местные производители.

Так, Еврокомиссия намерена принять соответствующее законодательство уже при новом президенте. А основной своей задачей в этой области европейские власти видят предотвращение массовой слежки за гражданами и нарушений их прав и свобод. И согласно внутренним документам организации, власти ЕС также хотят, чтобы их законы в этой сфере стали общемировым стандартом.

Что касается США, то в распоряжении местных спецслужб — вторая по величине сеть камер наблюдения в мире (вслед за Китаем). Но на федеральном уровне регулирования в этой сфере здесь нет, зато есть решения местных властей о запрете использования технологии распознавания лиц. Первым системы распознавания лиц запретил Сан-Франциско. Его городской совет еще в мае принял положение, в соответствии с которым местные органы власти, в том числе правоохранители, не могут использовать в своей работе подобные технологии. Позже еще несколько американских городов, в том числе Окленд (Калифорния) и Сомервилл (Массачусетс), последовали этому примеру. А в сентябре использование технологии запретили властям всего штата Калифорния. Правда, речь идет скорее о моратории сроком на три года.

Тем временем крупнейшие американские IT-корпорации, среди которых Microsoft, IBM и Amazon, призывают власти не запрещать перспективную технологию, а выработать федеральные нормы ее использования. При этом в докладе IBM, опубликованном в прошлом месяце, говорится о необходимости выработки разных правил для разных сфер применения технологии: «Одна и та же технология, используемая в разных ситуациях, должна подчиняться разным правилам. Просто нет никакого смысла в том, чтобы смартфон и полицейская нательная камера подчинялись одинаковым требованиям».

Объем рынка систем распознавания лиц по итогам 2018 года составлял $4,5 млрд и, по прогнозу Mordor Intelligence, в ближайшие годы будет расти в среднем на 12,5% в год.

Системы слежения с функцией распознавания лиц используются полицейскими и спецслужбами для поимки преступников, транспортными службами, включая аэропорты и железнодорожные вокзалы, а также производителями мобильных устройств. Эта сфера до сих пор остается нерегулируемой.

Кирилл Сарханянц