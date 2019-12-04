СКР расследует обстоятельства пожара в уфимском депо с двумя пострадавшими

Орджоникидзевский отдел регионального управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в ремонтном доке АО «ПромЖД-гарант» в Уфе, в котором 3 декабря пострадали два человека. В депо, где шел ремонт тепловоза, произошло возгорание газо-воздушной смеси. Двое работников получили ожоги и были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

АО «ПромЖД-гарант» образовано в 2012 году. Занимается восстановлением и оснащением железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. По информации «СПАРК-Интерфакс», предприятие принадлежит Руслану Кутубаеву и Роману Симоненко.

Влада Шипилова