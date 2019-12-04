Аркадий Чернецкий: ликвидация учебы в две смены — дорогостоящая и практически неисполнимая задача

Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий считает, что инициатива Минобразования о переходе школ на обучение в одну смену — «дорогостоящая и практически неисполнимая задача, которая приведет к очень серьезным дополнительным издержкам». Напомним, планируется, что полностью перейти на обучение в одну смену российские школы должны к 2025 году. В частности для этого власти должны решить вопрос со строительством новых школ.

«Минобразования напрасно поставило вопрос о ликвидации двухсменной учебы в школах. Сегодня актуальнее проблема ремонта старых школ. Она сдвинулась с мертвой точки, но не кардинально. Потому что мы оперируем прежними финансовыми объемами, которые разделили на старые и новые школы. Старые школы в крупных городах находятся в тяжелом состоянии. В центрах агломераций практически отсутствуют земельные участки для строительства новых школ. Поэтому ставить задачу о том, что давайте строить новые школы, бросив на произвол судьбы старые, это ошибочное целеполагание. Это вопрос сложный», — сказал он на совещании по нацпроектам, которое в среду провел полпред Николай Цуканов. Господин Чернецкий попросил полпреда донести этот вопрос до правительства и президента.

«Я бы с удовольствием поддержал (позицию Аркадия Чернецкого), если бы это было возможно, — ответил господин Цуканов. — Нужно отремонтировать и привести в порядок старые школы, а при поддержке федерального бюджета строить новые. В новых микрорайонах должна появиться новая инфраструктура. Такое бы я поддержал. Я понимаю, что это все сложности бюджета. По крайней мере обозначим проблему. Она очевидна и наиболее актуальна для УрФО. У нас колоссальное количество школ, состояние которых комментировать не хочется. Это же не Курганская область, у которой бюджет дотационный».

Анастасия Реутова