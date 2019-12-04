Кубань вошла в число регионов с наибольшим количеством иномарок

Специалисты аналитического агентства «Автостат» насчитали в крае 657 тыс. импортных автомобилей. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва. Там оказалось более 1,81 млн иномарок. На втором месте находится Московская область (1,16 млн), на третьем - Санкт-Петербург (810 тыс.).

Всего в России насчитывает 16,7 млн иномарок, которые были доставлены из-за границы. Это около 38% всего парка легковых автомобилей стране.

Краснодарский край занял пятое место среди регионов, где чаще всего покупают новые автомобили. При этом в 2019 году количество таких приобретений сократилось на 1%.

Елена Рыжкова