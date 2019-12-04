Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год будет утвержден с символическим профицитом Депутаты отметили экономию и маневрирование со стороны департамента финансов.

Бюджет Нижнего Новгорода впервые за десять лет будет профицитным.

Это стало понятно в ходе публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил депутатам и общественности, что планируемые доходы составят 31 646 миллионов рублей, расходы — 31 645 миллионов. Расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, развитие физической культуры и спорта составят 21 млрд. или 66,3% от всех расходов городского бюджета. Это на 600 млн рублей больше, чем в уходящем году.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что бюджет реально социально ориентированный, а также подчеркнул, что департамент финансов активно и достаточно успешно занимается бюджетным маневрированием. Именно экономией и бюджетным маневрированием он объяснил минимальные за пять предыдущих лет привлечения.

Председатель профильной комиссии также подчеркнул, что на слушаниях были вопросы со стороны жителей Новинок и на них даны адекватные ответы. По его словам, люди не теряют в позициях и возможностях работы и учебы детей, а также доступом в социально-культурные организации.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что жители Новинок, выступающие против присоединения этого сельсовета к Нижнему Новгороду, задавали вопросы, как будет совершаться финансирование социальной сферы поселка из бюджета областного центра, и одним из их требований было получение четких ответов властей на эти вопросы.