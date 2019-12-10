Свободное время

Сходить в кино

Детектив Андре Дэвис в каждом убитом при исполнении полицейском видит своего отца. Именно поэтому его вызывают расследовать это дело. «Худший день за 18 лет службы», – признается один из копов. Еще бы – сразу восемь убитых сослуживцев. Дэвис разрабатывает неожиданный план для поимки преступников – закрыть 21 мост, которые ведут на Манхэттен, где и было совершено преступление, а также перекрыть три реки, заблокировать четыре туннеля, отменить все поезда и пустить метро по кругу. Режиссер Брайан Кирк признался: «Мы сняли триллер, который состоит из энергии преследования, он наполнен адреналином массовой погони. Идея запереть Манхэттен на ночь меня подкупила своей концептуальной чистотой, реализмом и возможностью превратить ее в первоклассное зрелище». «21 мост» в кино с 5 декабря.

«Сиротский Бруклин» – роман Джонатана Летема о частном детективе с синдромом Туретта, права на экранизацию которого Эдвард Нортон купил 20 лет назад. Сценарий писал и переписывал, доводя до совершенства, сам Нортон, и на это ушло у него больше десяти лет. Он же в итоге и сел в режиссерское кресло, а также сыграл в картине главную роль. Впрочем, актерский состав в фильме впечатляет: Брюс Уиллис, Уиллем Дефо, Алек Болдуин. Но еще больше впечатляет атмосфера – «Сиротский Бруклин» педантично воссоздает 1950-е с их массивными классическими автомобилями, обязательными мужскими шляпами, прокуренными джазовыми клубами. И в этом нуарном городе Лайонел Эссрог решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны, которое выводит его из опасных трущоб и приводит в итоге в позолоченные залы политической элиты мегаполиса. В кино с 5 декабря.

Курьеры. Город наполнен ими. Пешком, на машинах, на велосипедах, на скутерах они доставляюсь посылки. Они не задают вопросов, их принято не замечать. Это просто кто-то малозначимый, кто привез вам бандероль, доставил папку с документами… На первый взгляд героиня фильма всего лишь курьер, одна из тысячи. Разве что ездит она на мотоцикле. Есть посылки, которые стоит доставлять с особым шиком. В огромном мегаполисе ей удается ускользнуть от уличных камер, а ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. «Кто ты такая?» – спрашивают у нее. «Всего лишь курьер» – отвечает она. Но такая дерзкая, неуловимая, бросающая вызов могущественному криминальному авторитету. «Курьер» в кино с 12 декабря.

«Джуманджи» – детская книга, написанная в 1981 году американским писателем Крисом Ван Оллсбургом и ставшая поистине международной сенсацией после экранизации в 1995 году с Робином Уильямсом в главной роли. Несмотря на захватывающий сюжет, у фильма долго не было сиквелов, что для современного кинематографа – нонсенс. Но вот в 2017 году на экраны вышло продолжение – «Джуманджи: Зов джунглей», с Джеком Блэком и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Коварная игра адаптировалась к новой реальности и из настольной стала игровой приставкой. В очередной же картине – «Джуманджи: Новый уровень» – изменилась не сама игра, а ее правила. Зрителям это только на руку. Да и помимо разного рода визуальных аттракционов теперь нас ждут еще и гонки на багги по засушливой пустыне. В кино с 12 декабря.

Герои анимационной ленты «Камуфляж и шпионаж» – супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет. Они – полные противоположности друг другу, но именно этой странной паре придется вместе спасать мир. А поможет им в этом Audi RSQ e-tron, автомобиль, специально разработанный для мультфильма дизайнерами Audi и художниками мультипликационной студии Blue Sky Studios. Шпионская машина стилизована под Audi R8, но все же отличается внешним видом, который подчеркивает, что перед нами не что иное, как электроспорткар. В салоне – голографическая панель приборов, мультифункциональный руль с тачпадами и цифровой дисплей во всю ширину передней панели, отображающий данные навигации, мультимедиа и прочую информацию. Двухместный RSQ e-tron оснащен также искусственным интеллектом и, конечно же, специальными шпионскими гаджетами. В кино с 6 января.

Playmobil – очень популярные в Германии игровые наборы. Вслед за Lego производители этих детских суперхитов решили тоже выйти на большие экраны. И вот встречайте: «Playmobil фильм: Через вселенные». Девочка Марла вслед за своим внезапно исчезнувшим младшим братом попадает в мир Playmobil, где и отправляется на его поиски. Без помощников ей не обойтись. Для начала она познакомится и подружится с Делом, оптимистичным и неугомонным водителем передвижной закусочной. Ну а вслед за ним в дело по спасению братишки включится неудержимый и самовлюбленный секретный агент Рекс Дашер, у которого по закону жанра должна быть супершпионская супермашина. И станет ей, конечно же, немецкий автомобиль, ни много ни мало – Porsche Mission E. Если помните, так назывался концепт, который сегодня превратился в серийный Porsche Taycan. В кино – с 30 января.