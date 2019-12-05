«Медси» проявила здоровый интерес

Крупнейшая федеральная сеть частных лечебно-профилактических клиник «Медси» рассматривает возможность выхода на рынок Курганской области. Руководство компании ведет переговоры с правительством региона, в том числе о строительстве частного санатория на озерах Медвежье или Горькое. Эксперты говорят, рынок платных медицинских услуг в Курганской области медленно, но растет. Среди преимуществ региона называют низкую конкуренцию и отсутствие других федеральных медицинских сетей.



АО «Группа компаний “Медси”» ведет переговоры с правительством Курганской области о размещении в регионе частной медицинской клиники федеральной сети. Возможности сотрудничества замдиректора компании Константин Чистяков обсудил на встрече с губернатором региона Вадимом Шумковым. Господин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом Уральского федерального округа, где «Медси» откроет свою клинику. Компания принимает пациентов бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования и оказывает платные медицинские услуги. Занимаются клиники и лечением онкологических заболеваний, отметил представитель сети.

Вадим Шумков поручил департаментам здравоохранения и имущественных отношений Курганской области оказать инвесторам помощь в реализации проекта. Учитывая, что в состав группы компаний «Медси» входят два санатория, губернатор предложил Константину Чистякову рассмотреть курортные возможности Зауралья, в том числе лечебный потенциал озер Медвежье и Горькое. Господин Шумков отметил, что регион готов к конструктивному сотрудничеству, которое позволит улучшить качество медицинского обслуживания жителей. Кроме того, открытие современной клиники, по его мнению, интересно с точки зрения привлечения пациентов из регионов Уральского федерального округа и Казахстана. Ежегодно тысячи пациентов из других регионов и стран приезжают в Курган, чтобы пройти лечение в центре восстановительной травматологии и хирурги имени Илизарова, отметил губернатор.

В пресс-службе «Медси» не стали раскрывать сроки реализации проекта по строительству клиники, подчеркнув, что состоялся только первый раунд переговоров. «Клиники “Медси” будут не конкурировать с региональными, а дополнять их востребованными видами медицинской помощи. Если в 2020 году медицина компетенций “Медси” появится в регионе, то это будет спектр инновационной современной медицинской помощи»,— сообщили в «Медси». На вопрос, почему выход на рынок УрФО компания начала с Курганской области, представители сети ответили, что решающим фактором стала «открытость власти к взаимодействию с бизнесом, готовность привлекать инвестиции в область, современный проактивный подход главы региона».

Федеральная медицинская сеть «Медси», принадлежащая АФК «Система», возглавила рейтинг крупнейших частных клиник в России по версии журнала Forbes. По итогам 2018 года «Медси» вышла в лидеры российского рынка частных медуслуг по выручке. Оборот группы достиг 17,7 млрд руб. (+52,1% к 2017 году). Сеть объединяет 25 филиалов в Москве и Московской области (две детские клиники, две клинические больницы, четыре клинико-диагностических центра), 13 клиник в регионах, службу помощи на дому, а также два санатория. Это более 8,5 млн посещений в год. Показатель OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization — операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 3,6 млрд руб. (+82,9%).

В Курганской области, по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области, по полисам ОМС работают 15 частных медицинских центров. В Кургане, согласно информации 2ГИС, пациентов принимают 24 негосударственных клиники. Наиболее популярные из них, по мнению посетителей сайта prodoctorov.ru, — медицинский центр «Харизма», «Клиника комплементарной медицины», клиника «Диамед», лечебно-диагностический комплекс «Центр ДНК», центр медицины «Импульс». По данным Федеральной службы государственной статистики, в Курганской области объем платных медицинских услуг в 2018 году вырос на 5% к 2017 году. Регион наравне со Свердловской областью показал наименьший прирост по этому показателю. Жители Зауралья заплатили частным медицинским клиникам 1,9 млрд руб. (в Свердловской области — 28,5 млрд руб., в Челябинской — 12,7 млрд руб., в Тюменской — 14,9 млрд руб.).

По данным партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, в январе–сентябре 2019 года в Курганской области было оказано платных медицинских услуг на сумму 1,48 млрд руб. Рынок медленно, но растет, говорит эксперт. «По сравнению с тем же периодом 2018 года рынок вырос на 1,7%. Всего на долю платных медицинских услуг пришлось 6,1% от общего объема платных услуг. За год цены на медицинские услуги в Курганской области увеличились на 7%»,— отмечает господин Шеховцев. Преимуществом для открытия частной клиники в Зауралье он называет низкую конкуренцию и отсутствие других федеральных сетей.

Карина Кальярова