«Нацпроекты в приоритете»

В 2020 году в Воронежской области на реализацию национальных проектов планируется направить 22,9 млрд руб. Об этом стало известно по итогам принятия в первом чтении на недавнем заседании регионального парламента закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как пояснил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов был сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов: «Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в следующем году почти на 4,7 млрд руб. больше, чем заложено в бюджете 2019 года. В целом на 2020 год расходы на реализацию нацпроектов составят 22,8 млрд руб., из которых 13,4 млрд руб. - федеральные средства и 9,4 млрд руб. – доля софинансирования из региональной казны».

По данным спикера парламента, больше всего средств в 2020 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта «Демография» (6,1 млрд руб.), «Здравоохранение» (5,8 млрд руб.) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3,7 млрд руб.). Почти 2,8 млрд руб. должно быть выделено на мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда», 965 млн руб. регион направит на реализацию программ в рамках нацпроекта «Образование» и более 300 млн руб. на «Цифровую экономику».

«Уже заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов. Это 67 соглашений между областью и федерацией, 102 соглашения между областью и муниципалитетами,– сообщил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов. – Организована эффективная система мониторинга и контроля за реализацией национальных проектов в Воронежской области. Также установлена персональная ответственность за достижение итоговых целей и промежуточных результатов. Депутатский корпус облдумы активно включен в эту работу».