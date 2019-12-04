Кассация подтвердила незаконность дорожного контракта за 374 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшего незаконным государственный контракт между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост», сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

Контракт по капитальному ремонту автодороги Миасское – Шадринск стоимостью почти 374 млн руб. был заключен с «Южуралмостом» в 2017 году. При этом комиссия Челябинского УФАС признала незаконным отклонение заявки другого участника – ЗАО «Уралмостострой» и выдала миндортрансу региона предписание отменить протоколы подведения итогов закупки и не заключать контракт. Однако заказчик не исполнил требование.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный Уральского округа поддержали позицию антимонопольного органа в деле об оспаривании министерством решения и предписания Челябинского УФАС. ЗАО «Уралмостострой», в свою очередь, обратилось в суд с требованием признать торги и контракт недействительными. Арбитражный суд области решил, что оснований для этого нет, так как обязательства были уже исполнены. Однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону истца. С учетом последнего решения «Уралмостострой» может обратиться в суд с иском о возмещении убытков, а АО «Южуралмост» не сможет использовать этот контракт в качестве подтверждения опыта строительных работ.