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Петербургский филиал ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц до 501 млрд рублей

По итогам девяти месяцев текущего года портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ в Петербурге и Ленинградской области с учетом инвестиционных продуктов увеличился на 17% — до 494,4 млрд рублей, а по итогам 10 месяцев превысил 501 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления розничных продаж в Петербурге и Ленобласти – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 18% и достиг 258,3 млрд руб. Объем продаж кредитных продуктов за три квартала этого года составил 97,6 млрд руб., что на 8% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Ипотечный портфель кредитной организации с начала года вырос на 21% — до 136,5 млрд руб. ВТБ выдал жилищные кредиты на сумму свыше 40 млрд руб. Портфель кредитов наличными за данный период превысил 100,6 млрд руб. (+18% с начала года).

Константин Куркин


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