За отчетный период

Легенда номер 9

Коллекционный Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner теперь представлен и в России. Всего в мире выпущено сто экземпляров этой модели, три из них официально доступны покупателям в дилерском центре «Bentley Москва». Как известно, Bentley Continental GT Number 9 Edition – это дань памяти одному из первых Bentley Boys, сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму Биркину». Напоминанием об этом служит настоящий «артефакт»: деревянная вставка из сиденья спортивного автомобиля Биркина Blower № 9, который принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года. Сиденье было заменено во время реставрации, а его частичка – помещена в середину панели приборов поворотного дисплея каждого коллекционного автомобиля. Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России, отметил: «Мы рады представить автомобили этой эксклюзивной лимитированной серии российским клиентам и уверены, что они станут особенным, знаковым дополнением их коллекций».

Часть истории

В ноябре в Москве прошла презентация нового Toyota RAV4. Познакомиться с автомобилем предлагалось в формате захватывающего мультимедийного шоу RAV4STORY. Экшн-муви незаметно перетекло в живое представление, яркие световые и звуковые акценты и впечатляющий визуальный ряд сделали возможным, чтобы прямо с экрана сошли атлеты из команды Team Toyota Russia. Впечатлениями от автомобилей со зрителями поделились маунтинбайкер Павел Алехин, дрифтер Никита Шиков, сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников. Всего на презентации присутствовало более 200 гостей, среди которых были как светские селебрити, так и известные спортсмены. Все они могли познакомиться с новым Toyota RAV4 в четырех экспо-зонах, каждая из которых представляла автомобиль в среде его естественного обитания: на песчаных и каменистых поверхностях, на снегу, льду и дорожных склонах.

Видение будущего

В Hyundai Motorstudio на Новом Арбате начала работать выставка Human (UN)Limited, центральное место в которой отдано работам российского художника Егора Крафта. Экспозиция получила название «Контент-ориентированные исследования», в которых автор поднимает философские вопросы о сосуществовании человека и технологий. «Участвуя в таком глобальном проекте, хотелось отобразить свое видение будущего, где люди смогут с помощью машин создавать шедевры современного искусства», – сказал Егор Крафт. Проект Human (UN)Limited – совместная работа Hyundai MotorStudio и австрийского института медиаискусства Ars Electronica, в рамках которой в Hyundai MotorStudio в Москве, Пекине и Сеуле до конца февраля 2020 года пройдут выставки современных художников.

Покупать по-новому

Hyundai Sonata восьмого поколения – первый седан бренда, созданный в соответствии с новой стилистикой «чувственной спортивности». Презентация новинки, а также проекта по онлайн-бронированию прошла в учебном центре Hyundai Training Academy. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев отметил: «Hyundai Sonata всегда пользовалась высоким спросом на мировом рынке. Это одна из самых проверенных и успешных моделей бренда среди покупателей». Потенциальные покупатели могут зарезервировать автомобиль из находящихся в наличии, заказать его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования подписать договор на приобретение и внести предоплату.

Всех посчитали

Объявление ежегодных результатов исследования автомобильных предпочтений жителей России «Рейтинги авто года – 2019» прошло в формате открытого диалога. Победители были названы в сегментах «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили. При этом результаты каждого сегмента были поделены на три ценовые категории: до 1,4 млн рублей, от 1,4 млн до 2,9 млн рублей и свыше 2,9 млн рублей. Далее победители определялись по ряду ключевых критериев. Например, в сегменте «Многоцелевые» голосующие должны были определить номинантов по вместительности салона и багажного отсека, практичности и износостойкости, ходовым качествам и проходимости. Лидерами здесь стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Multivan. Призовые места в сегменте «Современные» определялись по уровню комфорта водителя и пассажиров, современному дизайну, инновационным технологиям, тут победили Lada Vesta SW Cross, Subaru Forester и Volkswagen Touareg. Лучшими в сегменте «Надежные» стали Nissan Qashqai, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser 200, а пьедестал лидеров сегмента «Семейные» выглядит так: KIA Sportage, Skoda Kodiaq и Volkswagen Teramont.