В плюсе на миллион Бюджет Нижнего Новгорода впервые за десять лет станет профицитным.

В Нижнем Новгороде прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

О структуре бюджета депутатам и общественности рассказал директор департамента финансов Юрий Мочалкин.

Расходы на социальную сферу в предстоящем году превысят аналогичные расходы этого года на 600 млн рублей. Мочалкин также рассказал, что в целом планируемые доходы бюджета составят 31 млрд 646 миллионов, а расходы — 31 млрд 645 миллионов рублей. Впервые за 10 лет бюджет профицитный. Собственные доходы планируются на 1,3 млрд рублей выше параметров 2019 года.

Итоги общественных обсуждений для слушателей «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» подвел председатель постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что горожанам был представлен интернет-портал «Открытый бюджет Нижнего Новгорода». На сайте бюджетнн.рф в виде понятной инфографики содержатся данные о доходах и расходах городского бюджета. Таким образом, у горожан имеется удобный доступ к этой информации для общественного контроля.