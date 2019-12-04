Прокуратура подтвердила факт невыплаты зарплаты в компании «Уфанефтемаш»

Прокуратура Кировского района Уфы подтвердила факт задолженности по зарплате в компании «Уфанефтемаш», сотрудник которой Рамиль Азиханов в конце прошлой недели опубликовал в социальных сетях ролик о нарушениях в действиях предприятия.

Господин Азиханов сообщил, что находится в поселке Большой камень Приморского края, куда поехал на вахту. Компания купила ему билет на самолет, обеспечила проживание в общежитии, питание, но не заключила трудовой договор, пообещав сделать это в 2020 году. Кроме того, в поселке он узнал, что сотрудники «Уфанефтемаша» не получали зарплату три-четыре месяца.

Прокуратура установила, что у предприятия есть более 2 млн руб. задолженности по зарплате перед 121 работником. В отношении компании было возбуждено административное производство, внесено представление об устранении нарушений, материалы о нарушениях направлены в правоохранительные органы. После этого компания погасила 1,94 млн задолженности, отмечают в прокуратуре.

Проверку на «Уфанефтемаше» проводят также Гострудинспекция и Следственный комитет.

Владелец и директор «Уфанефтемаша» Руслан Галиуллин накануне заявил телеканалу БСТ, что задолженность образовалась в результате несвоевременной оплаты работ заказчиком, необходимости выплаты кредитов и покупки материалов для продолжения деятельности.

«Уфанефтемаш» производит оборудование для предприятий нефтегазодобывающей промышленности, выполняет инжиниринговые работы. Образована в 2007 году с уставным капиталом 1 млн руб. В 2018 году компания получила 51,96 млн руб. чистой прибыли при выручке в 2,2 млрд руб. В Приморском крае «Уфанефтемаш» строит пароводяную газомазутную котельную по контракту АО «Дальневосточный завод Звезда» стоимостью 1 млрд руб.

Влада Шипилова