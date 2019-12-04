Коллекция Bvlgari Fiorever пополнилась новыми бриллиантовыми украшениями

Название коллекции Fiorever объединяет итальянское слово «fiore» — «цветок» — и английское «forever» — «навсегда». Основной темой коллекции стал полевой цветок — символ, украшающий фрески, найденные в древнем городе Помпеи. Цветок как мотив присутствовал в коллекциях Bvlgari на протяжении более 100 лет: от бриллиантовых брошей 1920-х годов до цветочных брошей Tremblant 1960-х и высокой ювелирной коллекции 2015 года Giardini Italiani. Сегодня мастера Bvlgari предлагают новый вариант цветка — бриллиантовые колье, браслет и серьги Fiorever с фирменными наклонными лепестками, созданные в технике паве в характерном скульптурном стиле Bvlgari.

Подвеска с одним цветком демонстрирует универсальность мотива Fiorever, а также является статусным украшением благодаря увеличенному размеру. Длинные цепочки с бриллиантами складываются в колье, которое легко сочетается с другими украшениями линии: серьгами-кольцами, тонкими открытыми браслетами с бутонами на каждом конце и «цветущими» кольцами. Коллекция Fiorever в этом году впервые представлена с желтыми бриллиантами фантазийного оттенка круглой формы и выдающегося качества. Желтый бриллиантовый солитер располагается в центре каждого соцветия, а вокруг него распускаются лепестки из белого бриллиантового паве. Новинки выпущены лимитированной серией из колье и кольца. Коллекция высокого ювелирного искусства Fiorever также пополнилась двумя колье в единственном экземпляре.