Полиция Челябинска возбудила уголовное дело из-за демонтажа домофонов

В Челябинске по фактам демонтажа домофонов в многоквартирных домах возбуждено уголовное дело. В пресс-службе управления МВД России по городу сообщили, что дело расследуется по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), воздержавшись от подробных комментариев.

Ранее компания «Факториал Урал» пожаловалась в региональное управление ФАС России на недобросовестные конкурентные действия группы компаний «Интерсвязь» (23 юридический лица). Заявитель указал на сговор конкурента с управляющими компаниями, навязывание услуг жителям, проведение собраний собственников с нарушением требований закона, незаконный демонтаж оборудования «Факториала» в более 200 домах и распространение ложных сведений об организации. Также в УФАС поступили жалобы от горожан, заявивших об установке новых домофонов «Интерсвязи» без их согласия.