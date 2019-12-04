Свердловские власти предупредили о риске срыва нацпроекта «Демография»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на совещании, посвященном реализации нацпроектов, предупредил, что в регионе есть риск не достижения показателей по рождаемости, заложенных в нацпроекте «Демография».

«Это общероссийская тенденция. Решить проблему поможет создание условий для дошкольного образования детей до трех лет»,— сказал он. По его словам, точкой напряжения является Екатеринбург, где в электронной очереди в детские сады (ясли) с детьми до трех лет стоят более 36 тыс. человек. Всего в регионе очередь составляет более 70 тыс. человек.

Господин Креков рассказал, что в Екатеринбурге до конца года введут три детсада. «Предлагаем рассмотреть возможность разработки программы с учетом открытия ясельных групп уже в работающих детских садах, а также в пригодных для этого помещениях, которые находятся на первых этажа зданий многоквартирных домов»,— добавил он.

По его словам, в Свердловской области уровнем и качеством образования довольны 36,7% жителей. «Это связано с износом материально-технической базы и тем, что ряд школ требует капитального ремонта»,— пояснил господин Креков. В регионе, по его данным, более 83 тыс. школьников учатся во вторую смену. «В Екатеринбурге во вторую смену обучается более 43 тыс. человек. В Екатеринбурге, по данным мэрии, необходимо построить 35 новых школ. Такая же проблема наблюдается в Первоуральске и Нижнем Тагиле»,— отметил заместитель губернатора.

Анастасия Реутова