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Модный дом Fendi представляет парфюмированную сумку

Сегодня дом Fendi в рамках ярмарки дизайна Design Miami 2019 представит первую в мире парфюмированную сумку. Проект разработан совместно с парфюмером Франсисом Куркиджаном и является уникальным в своем роде. Обещают, что мускусный аромат-унисекс Fendi Frenesia от Maison Francis Kurkdjian, нанесенный на кожу, будет держаться более четырех лет. Ароматический багет планируют выпускать в классическом женском и мужском исполнении, а также в нановерсии — с дополнительным флаконом-спреем. Аромат Fendi Frenesia также интерпретирован художницей канадско-французского происхождения Кристель Булле в виде изображения на пленке. Художница фокусируется в своем творчестве в визуальном воплощении нематериального (такого как запахи, звуки, эмоции), и этот опыт стал одним из ее ярких, запоминающихся экспериментов.

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