В Перми вновь заработал закрытый ТЦ

Сегодня возобновил свою работу ТЦ «Лето» (микрорайон Пролетарский). Об этом сообщили "Ъ-Прикамье" очевидцы. Также возобновил свою работу фитнес-центр Bodybum, свидетельствует паблик заведения во «ВКонтакте».

ТЦ был закрыт 11 октября на основании материалов проверки МЧС и решения Дзержинского суда. В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании торгового центра были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Деятельность объекта была приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Как пояснили "Ъ-Прикамье" в ТЦ «Лето», основанием для открытия стало решение Дзержинского райсуда Перми, отменившего на этой неделе введение обеспечительных мер в виде закрытия ТЦ. Сейчас в суде слушается иск прокурора Дзержинского района к товариществу собственников ТЦ «Лето».