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Фото: паблик "Гайва-live"

В квартире безработного, открывшего стрельбу в Перми, нашли наркотики

В ходе обыска в квартире Дмитрия Корстелева, убившего сегодня утром женщину и ранившего еще двух человек, найдены наркотические вещества. Как сообщил “Ъ-Прикамье” источник, знакомый с ситуацией, изъятое вещество предположительно является синтетической курительной смесью, оно направлено на экспертизу.

50-летний безработный житель Перми Дмитрий Коростелев сегодня около четырех часов утра несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. При задержании он ранил водителя наряда Росгвардии.

СУ СКР возбудило уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Дмитрия Корстелева.

Дмитрий Коростелев ранее был судим за хранение наркотиков, был осужден в 2014 году, но год спустя освободился из колонии по УДО.

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