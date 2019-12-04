В Екатеринбурге перенесут остановку «Дом кино»

Остановку «Дом кино» для автобусов и троллейбусов в Екатеринбурге по направлению в сторону улицы Мамина-Сибиряка перенесут к дому №63 по улице Малышева (Дом промышленности). Как сообщили в администрации Екатеринбурга, новая остановка появится 7 декабря.

«Нововведение вводится для улучшения транспортного обслуживания населения и сокращения времени пересадки с одного вида транспорта на другой», — сообщили в городском комитете по транспорту мэрии.

В мэрии добавили, что после перемещения остановки троллейбусов и автобусов ближе к улице Луначарского пассажирам станет удобнее добираться до трамвайной остановки с тем же названием.