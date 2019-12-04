Следствие проверяет информацию о мошенничестве с выделенными на ремонт школы

Следственные органы истребовали договор и проектно-сметную документацию на проведение работ по ремонту кровли в школе села Черная Падина Ершовского района. Не исключаются мошеннические действия со стороны подрядной организации, уточняет пресс-служба саратовского СУ СК.

По предварительной информации, подрядчик проводил указанные работы в период с июля по сентябрь этого года, они были оплачены в полном объеме, однако выполнены не полностью – ремонт кровли не завершен. Работы финансировались зарубежным фондом (США), который выделил на указанные цели 700 тыс. руб.

Следствие намерено пообщаться с руководителями образовательного учреждения и подрядной организации.

Марина Ковалева