Самая высокая предлагаемая в Петербурге зарплата — 850 тыс. рублей в месяц

Самая высокая зарплата, которая предлагается в Петербурге — 850 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter Северо-Запад. Такой размер оплаты труда предлагается по одной из вакансий пластического хирурга.

Кроме того, на доход в размере до 400 рублей могут рассчитывать специалисты в области информационных технологий.

При этом средний предлагаемый доход по вакансиям в Петербурге составляет 45 тыс. рублей. Соискатели ищут возможности трудоустройства за более высокое финансовое вознаграждение –до 75 тыс. руб. Только 8% кандидатов указали в резюме уровень ожиданий по зарплате от 75 тыс. до 115 тыс. руб.