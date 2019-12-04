В Москве временно приостановили снос кинотеатра «Соловей». Ранее здание на Дружинниковской улице обнесли строительным забором и подогнали к нему технику. Рабочие успели сбить часть облицовки на фасаде. Гендиректора компании «Киноцентр» Сергей Черкашин сообщил агентству ТАСС, что демонтаж продлится до марта следующего года. Ранее в столице проходили митинги против сноса киноцентра. Оставить его просили режиссер Никита Михалков и министр культуры Владимир Мединский. Владелец «Соловья» и собственник здания Вадим Меркин объяснил снос требованиями пожарной безопасности. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов рассказал, что происходит у стен кинотеатра.

Здание обнесено бетонно-металлическим забором серого цвета, а через красно-белые блоки можно видеть, что работы по сносу, действительно, приостановлены. Ходит несколько человек в строительных касках по территории киноцентра, а с торца сейчас «припарковали» две единицы техники: гусеничный кран-манипулятор, который успел снести часть торцевой стены.

Экскаватор в течение нескольких часов сдирал обшивку здания — разноцветные и серые квадратные панели. Они обвалились возле фасада и образовали груду серо-черных обломков. Здание киноцентра разделилось на две половины: на одной стало видно, что находилось под облицовкой. На нескольких окнах образовались отверстия. Правая сторона здания, как раз где находится вход в киноцентр, еще выглядит как во время последнего сеанса: там до сих пор осталась вывеска «Кинотеатр “Соловей”», указано количество залов и находится сообщение о том, что «Соловей» запоет в кинотеатре «Октябрь». На одной из таких афиш кто-то написал краской словосочетание «Не бывать». Красные буквы «киноцентр», которые находятся на крыше здания, пока никто не тронул — они по-прежнему находятся на своих местах.

На саму территорию пока никого не пропускают.





Строители не выходят к журналистам, собравшимся по периметру здания. Некоторых, кто находится за забором, даже просили не фотографировать здание. Когда возобновится снос, тоже пока не понятно, но экскаватор снова завел свой двигатель. С торца здания и с тыльной стороны, где находились какие-то офисы, вовсю идет переезд. Туда подъехали машины, занимающиеся организацией переездов. Мне удалось увидеть, как из служебного входа тоже с надписью «киноцентр» люди выносили технику, какую-то мебель и грузили ее в эти автомобили. И судя по тому, что некоторая часть зданий до сих пор не обесточена, скорее всего, быстрым этот снос не будет из соображений техники безопасности.

Из активистов я встретил пока только одного человека — это женщина, которая живет в Пресненском районе. Она заявила, что очень многие люди просили власти Москвы не сносить здание. Напомнила женщина и о том, что были петиции, даже сотни тысяч человек подписались под ними, но добиться сохранения здания не получилось. Более того, отметили и активистка, и несколько других людей, жителей этого района, что дело даже не в сносе здания, а в факте, что на его месте появится большая гостиница. Некоторые объяснили это тем, что испортится архитектурная составляющая района, поскольку здесь вокруг не очень высокие здания. Многие люди подчеркивали, что, по сути, лишились кинотеатра, в котором можно было некоторые фильмы смотреть гораздо дольше, чем в других киносетях.

К зданию киноцентра пришло несколько активистов, в том числе жителей района. Они протестовали против сноса «Соловья». Также на место прибыли сотрудники полиции.