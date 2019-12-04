Названа предварительная причина ДТП с 15-ю пассажирами в Саратове

Деятельность перевозчика, автобус которого попал в ДТП сегодня утром на улице Орджоникидзе в Саратове, будет проверена. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель автобуса №6 не справился с управлением и допустил столкновение с опоорой освещения. Пострадавшие пассажиры (по новым данным, 15 человек) были госпитализированы.

Надзорный орган намерен проверить документацию перевозчика, а также соответствие технического состояния транспортного средства нормативам.

Марина Ковалева