05 декабря, четверг
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Пресс-релиз

Названа предварительная причина ДТП с 15-ю пассажирами в Саратове

Деятельность перевозчика, автобус которого попал в ДТП сегодня утром на улице Орджоникидзе в Саратове, будет проверена. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель автобуса №6 не справился с управлением и допустил столкновение с опоорой освещения. Пострадавшие пассажиры (по новым данным, 15 человек) были госпитализированы.

Надзорный орган намерен проверить документацию перевозчика, а также соответствие технического состояния транспортного средства нормативам.

Марина Ковалева


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