Здоровый образ жизни и позитивный настрой помогут избежать онкозаболевания

Онкологический диагноз — не повод опускать руки. Скорее, наоборот, нужно настроиться на лучшее и вовремя начать борьбу с заболеванием. Обычно при лечении злокачественных образований онкологами применяется комплексный подход, который включает лучевую терапию, хирургическую операцию и химиотерапию.



При хирургическом вмешательстве удаляется опухоль целиком или ее часть, а также метастазы. Если решить проблему только операцией не удается, для исцеления применяют ряд других эффективных процедур.

Химиотерапия при раке назначается для лечения, обеспечения ремиссии или облегчения симптомов. Химические вещества, вводимые в организм с помощью таблеток, капсул, инъекций, разрушают клетки опухоли. При большом количестве злокачественных новообразований в организме химиотерапия остается наиболее эффективным методом лечения.

Пациент сам может выбрать медицинское учреждение для прохождения химиотерапии. Стоит знать, что большой объем медицинской помощи при онкологических заболеваниях финансируется из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Сейчас даже в частных онкологических клиниках проводится химиотерапия по ОМС, т. е. бесплатно для больного.

Лучевая терапия может назначаться на любом этапе лечения. Этот метод применяют для уменьшения размеров опухоли, устранения оставшихся раковых клеток, облегчения болевого синдрома.

В настоящее время разработаны и другие методы борьбы с раком: гормональная, таргетная терапия, иммунотерапия и др. Обычно они служат дополнением к основным манипуляциям при лечении онкологического заболевания.

Профилактика

Предрасположенность к некоторым видам рака может быть заложена генетически, но даже в этом случае есть шансы избежать тяжелого заболевания. «Плохие» гены могут не проснуться в течение жизни, поэтому нет смысла жить в страхе. Здоровый образ жизни поможет сохранить здоровье до глубокой старости:

старайтесь избегать стрессовых ситуаций; если с волнениями и депрессией не удается справиться, обратитесь к специалистам, например, психологу, гипнотерапевту;

высыпайтесь, соблюдая циркадные ритмы: ложитесь спать не позднее 22-23 часов, спите в полной темноте и тишине;

питайтесь правильно: пища должна быть свежеприготовленной, не содержащей вредных синтетических добавок; избегайте «быстрых» углеводов; не ограничивайте полезные жиры; употребляйте не слишком много животных белков; кушайте пищу, богатую витаминами и минералами;

гуляйте, делайте любимые упражнения, занимайтесь спортом;

регулярно посещайте врача, не только терапевта, но и онколога, особенно если появились симптомы заболевания; проходите диспансеризацию в соответствии с графиком.

Любую болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Наибольший эффект имеет терапия рака, выявленного на ранней стадии. Не стоит откладывать визит к онкологу и затягивать с лечением в случае обнаружения опасного заболевания.