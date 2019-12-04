Итоги года с Коммерсантом

Коммерсантъ традиционно соберет представителей власти, организаций, ответственных за развитие предпринимательства и инвестиционный климат в регионе, а также руководителей ведущих компаний, представляющих ключевые отрасли экономики НСО для того, чтобы подвести итоги 2019 года и представить прогнозы на 2020 год.



Дата: 19 декабря 2019

Время: 17.30-20.00

Место: Центр культуры и отдыха «Победа», 3-й этаж, каминный зал

Дресс-код: Coctail

Программа

Модератор: Зубарев Кирилл, модератор проектной работы МШУ Сколково

• Инвестиционный потенциал региона, Александр Зырянов, генеральный

директор АИР

• Макроэкономический прогноз на 2020 год

• Развитие цифровой экономики в регионе, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области

• Развитие городской среды, Лада Юрченко, директор департамента

привлечения инвестиций и перспективных проектов

• Итоги и перспективы работы по эскроу-счетам

Музыкальная программа

Как «Коммерсантъ» подвел итоги 2018 года, читайте по ссылке https://www.kommersant.ru/doc/3844340

Стоимость участия: 6 000 рублей с учетом НДС 20%

Телефон: 8 383 209 34 42

e-mail: lepskaya@kommersant-nsk.ru

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