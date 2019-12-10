Поставить подножку

Дизайн 23-дюймовых дисков цитирует мотив тонкой полоски на решетке радиатора, а изготовлены они из полированного кованого алюминия.

Что самое главное в новом кроссовере, который «демонстрирует особый ранг среди внедорожников Mercedes-Benz»? Не стоит ходить вокруг да около и гадать – мощь ли это мотора, мягкость ли кожи или плавность ли хода. Самое главное в этом автомобиле – человек, сидящий во втором ряду сидений. Все, что изобретено инженерами и придумано дизайнерами, вручную собрано – нет-нет, не рабочими, а специалистами! – все это создано для него и ради него.

И что поразит этого человека в первую очередь? Когда он – уже видавший автомобиль в глянцевых журналах и на светодиодных дисплеях? Выдвижная, почти двухметровая подножка. Про нее так и сказано: это одна из наиболее ярких деталей автомобиля Mercedes-Maybach GLS. Дело не в том, что она позволяет комфортно и безопасно садиться и высаживаться с высоких сидений. А они тут и правда высокие, по сравнению с S-Классом водитель здесь сидит на 25 с лишним сантиметров выше, а задние пассажиры – даже на 28 сантиметров. Подножка – любая из двух, правая или левая, – «устраивает изысканное маленькое представление». В задвинутом состоянии она скрыта в облицовке порога и практически полностью с ним сливается. Но стоит потянуть ручку открывания двери, подножка при помощи электропривода плавно и тихо выдвигается вниз, а потом откидывается наружу, весь процесс занимает лишь секунду. В области задних дверей подножка достигает своей максимальной ширины – 21 см, там же в условиях темноты поверхность подножки будет подсвечиваться встроенной в порог светодиодной полосой. Противоскользящие резиновые ламели не дадут пассажиру упасть, какими бы сколькими ни были обстоятельства. Да и какими бы тяжелыми они ни были – несущая конструкция каждой из подножек рассчитана на максимальную нагрузку в 200 кг.

Что ждет счастливчика внутри? У внедорожника GLS щедрые габариты, но задние сиденья у «Майбаха», по сравнению с первоисточником, отодвинуты назад на 120 мм. Салон может служить рабочим кабинетом или приватной зоной отдыха. Подогрев, вентиляция и массаж идут в комплекте, а спинка отклоняется назад на угол до 43,5 градуса, что вполне подойдет даже для послеобеденного сна. Все это навевает вам аналогии с полетом первым классом? И неспроста. Тут поездка – как полет, все благодаря пневматической подвеске Airmatic с адаптивной системой амортизации Plus (ADS+), которая устанавливается по умолчанию. И для которой разработан особый режим движения под названием Maybach, полностью сфокусированный на обеспечении комфорта при движении для задних пассажиров, кроме того, особую настройку в этом режиме имеют двигатель и коробка передач, вплоть до того, что отключается функция Start/Stop.

Это в неизвестно когда наступающем будущем подобные «лайнеры» будут питаться диетическим электричеством. Пока же у Mercedes-Maybach GLS за изысканно-элегантным рядом тонких вертикальных полос решетки радиатора установлен бензиновый V8 рабочим объемом под четыре литра, который развивает мощность в 558 л.с. и выдает крутящий момент в 730 Нм. При этом по паспорту расход топлива в смешанном цикле составляет всего 12 литров на 100 км пути.

Пути плавного, полного заботы и внимания.